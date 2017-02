1LIVE Plan B Konzertwinter 2016/2017

1LIVE liefert euch ja jedes Jahr die besten Konzerte des vergangenen Halbjahres. Aber dieses Jahr stehen wir hier selbst noch mit offenem Mund, wenn wir uns an unser Oktoberfestival zurück erinnern. Wie fett war das denn bitte? Die besten Künstler vor nur 400 Leuten in einer außergewöhnlichen Konzertlocation, im Globe Theater in Neuss. Nachzuhören ist das jetzt in unserem Konzertwinter: eine ganze Stunde Live-Musik von den Twenty One Pilots, Sido, Clueso, Beginner sowie James Blake, Boy, M83 und Two Door Cinema Club. Viel Spaß!